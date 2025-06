Miguel Vicente apresenta filho e deixa Cláudio Ramos rendido: «É uma preciosidade, ainda mais bonito ao vivo»

Há 1h e 22min

No «Dois às 10», Miguel Vicente, vencedor do Big Brother, apresentou o filho Duarte, de cinco meses. O ex-concorrente partilhou a alegria da paternidade e como tem sido acompanhar o crescimento do bebé. Cláudio Ramos, visivelmente enternecido, reforçou o encanto de Duarte, destacando a sua beleza. Miguel Vicente expressou o seu amor e como a experiência de ser pai tem superado todas as suas expectativas. Saiba mais em TVI Player