Há 2h e 45min

No «Dois às 10», Miguel Vicente esteve à conversa com Cláudio Ramos sobre a paternidade e o seu relacionamento com Beatriz. O ex-concorrente do «Big Brother» confessou que a sua namorada é o seu grande apoio e equilíbrio, e que juntos têm crescido e aprendido muito. Miguel mostrou-se radiante com o filho Duarte e com a sua família. Saiba mais em TVI Player