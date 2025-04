Mistério! Quem terá fotografado Rúben Rua como veio ao mundo?

Ontem às 10:47

No «Dois às 10», a conversa aqueceu em torno da fotografia de Rúben Rua nu na praia. Cláudio Ramos brincou com a possibilidade de Rúben Rua ter viajado com um tripé para tirar a fotografia. A suspeita de um tripé escondido gerou ainda mais gargalhadas entre os presentes no estúdio. Cláudio Ramos afirmou que hoje em dia é comum viajar com tripés, sugerindo que Rúben Rua poderia ter recorrido a um para registar o momento. O mistério da autoria da fotografia permaneceu no ar, alimentando a curiosidade dos comentadores e espetadores. Saiba mais em TVI Player