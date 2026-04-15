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Mónica nasceu com malformações congénitas: “Convivi sempre bem com a deficiência”

Há 2h e 19min
Mónica nasceu com malformações congénitas: “Convivi sempre bem com a deficiência” - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história inspiradora de Mónica, uma jovem de 29 anos que nasceu com malformações congénitas que, numa fase inicial, colocaram a sua vida em risco e que, mais tarde, vieram a impor-lhe algumas limitações no dia a dia. Apesar dos desafios, Mónica nunca se deixou definir pelas suas dificuldades. Sem vergonha de quem é, recusou sempre resignar-se às circunstâncias, acreditando profundamente em si própria e nas suas capacidades.

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