Mónica Sintra impressiona após cirurgia estética: «Já não tenho a preocupação de acharem que era mais bonita na televisão»

Há 1h e 54min

No «Dois às 10», tem mais de trinta anos de carreira e já percorreu os palcos de norte a sul do país... Mas entre luzes, câmaras, brilhos e maquilhagem, ninguém imagina que em cima do palco está uma mulher real, com as suas inseguranças e complexos.

Foi há dois anos que um desconforto no estômago levou a que Mónica Sintra mudasse de hábitos alimentares e a partir daí as oscilações de peso tornaram ainda mais notório algo que já a incomodava...a pele caída no pescoço. Perdeu nove quilos em dois anos e a autoestima nunca mais voltou a ser a mesma. Por isso, pouco tempo antes de lançar uma nova música, a cantora entregou-se às mãos de luísa magalhães ramos para se sentir ainda mais bonita e confiante! Tratou da pele do pescoço, dos olhos e ainda aperfeiçoou as bochechas… Como será que está a nova barbie de Portugal?