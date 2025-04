Mudança de vida: Márcia Soares revela segredo!

Há 1h e 44min

No «Dois às 10», Márcia Soares partilha a sua experiência com a "Team Macau" na sua jornada de perda de peso. A convidada revela que inicialmente tinha receio de passar fome, mas que a equipa a ajudou a comer mais, mas de forma equilibrada e consciente, sem ter de abdicar dos seus prazeres gastronómicos. Márcia Soares conta que antes tinha o hábito de usar bastante azeite e agora consegue continuar a saltear os seus legumes, mas em menor quantidade. Francisco Macau reforça a importância do acompanhamento da equipa e da consciencialização na alimentação, referindo que o recurso à balança de cozinha deve ser apenas uma ajuda inicial. O objetivo, sublinha, é criar hábitos alimentares saudáveis que fiquem para a vida. Saiba mais em TVI Player