Mudança marcante na vida de Bernardo Sousa leva-o para fora de Portugal

Há 47 min

No «Dois às 10», Bernardo Sousa traz uma novidade importante – e que o leva a sair do país. O piloto madeirense, que se destacou no mundo dos ralis, está agora a iniciar uma nova fase na sua carreira: a participação no Campeonato Mundial de Endurance da FIA. Após vários sucessos nas competições de rali, 2025 abriu-lhe portas para um desafio diferente, colocando-o de novo em destaque no desporto motorizado internacional. Com a adrenalina sempre presente, Bernardo prepara-se para competir numa das provas mais exigentes e icónicas do automobilismo: as 24 Horas de Le Mans. Esta nova aventura promete consolidar ainda mais o nome de Portugal no panorama mundial das corridas.