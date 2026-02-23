Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

“Mudei de sexo”: Cristina Ferreira faz revelação inesperada sobre um dos segredos mais falados

Hoje às 10:35
“Mudei de sexo”: Cristina Ferreira faz revelação inesperada sobre um dos segredos mais falados - TVI

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a grande estreia do “Secret Story 10”, analisando ao detalhe a primeira gala, as emoções fortes que marcaram a noite e o impacto das apresentações dos concorrentes. O trio debate ainda as primeiras dinâmicas da casa, as estratégias que começam a desenhar-se e os momentos mais surpreendentes que já estão a dar que falar, antecipando possíveis alianças, conflitos e reviravoltas nesta nova edição do reality show.

Mais Vistos

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Secret Story
Ontem às 22:00
1

Soraia Sousa fala sobre alegado encantamento em relação ao instrutor Joaquim: «Vendo os vídeos, estou apaixonada»

Dois às 10
Hoje às 11:45
2

Este é o maior segredo do Secret Story. Conheça a história de vida de cada novo concorrente

Secret Story
Hoje às 08:10
3

Soraia

Dois às 10
Hoje às 11:39
4

Após vencer a «1.ª Companhia», Rui Freitas faz descoberta sobre a enfermeira: «Vou ter respeito máximo»

Dois às 10
Há 3h e 52min
5

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

Novelas
Ontem às 08:35
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

Secret Story
Hoje às 11:19

Após vencer a «1.ª Companhia», Rui Freitas faz descoberta sobre a enfermeira: «Vou ter respeito máximo»

Dois às 10
Há 3h e 52min

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Novelas
Hoje às 11:26

A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

Secret Story
Hoje às 12:02

Soraia Sousa fala sobre alegado encantamento em relação ao instrutor Joaquim: «Vendo os vídeos, estou apaixonada»

Dois às 10
Hoje às 11:45

Jéssica é concorrente do novo «Secret Story» e está noiva de ex-jogador do FC Porto. Eis as fotos mais românticas do casal

Dois às 10
Hoje às 10:44

TVI PLAYER

Secret Story - Gala de Estreia - 22 de fevereiro de 2026

Secret Story
Ontem às 21:25

Rui Freitas revela que recebeu “aviso” de familiar da enfermeira da “1.ª Companhia”

Dois às 10
Hoje às 12:07

«Pedrão» explica o porquê da sua alcunha e o estúdio inteiro ri-se

Secret Story
Há 1h e 16min

Jéssica revela reação de Ana que a levou a desconfiar do namoro com Ricardo João

Secret Story
Há 1h e 46min

Rui Freitas fala da sua vitória na “1.ª Companhia”: “Sermos bondosos é reconhecido”

Dois às 10
Hoje às 12:10

Cristina Ferreira conta como foi a reação do filho ao novo “Secret Story”

Dois às 10
Hoje às 10:52
Mais no TVI Player

A ACONTECER

CNN Inovação - ISEP: GECAD

CNN Inovação
Há 15 min

Diário da Manhã - 23 de fevereiro de 2026

Diário da Manhã
Há 35 min

TVI - Em cima da hora - 23 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 13min

TVI Jornal - 23 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 15min

Rui Freitas fala da sua vitória na “1.ª Companhia”: “Sermos bondosos é reconhecido”

Dois às 10
Hoje às 12:10

Rui Freitas revela que recebeu “aviso” de familiar da enfermeira da “1.ª Companhia”

Dois às 10
Hoje às 12:07
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Novelas
Hoje às 11:26

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino é raptado

Novelas
Hoje às 10:42

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

Novelas
Ontem às 08:35

Rosa Bela vive uma nova fase: «É no silêncio que começo»

Novelas
Ontem às 14:38

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Novelas
Ontem às 00:52

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Novelas
Hoje às 11:26