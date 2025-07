Mulher de Valter descobriu que tinha cancro dias antes do casamento e morreu dois meses depois

Há 1h e 27min

No «Dois às 10», Valter partilhou uma história comovente de amor, coragem e perda. Ele e Rita estiveram juntos durante 14 anos e sonhavam com o casamento, um plano que se concretizou mesmo após um diagnóstico devastador: Rita descobriu que tinha um cancro grave da mama apenas dias antes da cerimónia. Apesar da notícia, decidiram não adiar a celebração do amor que os unia. Após concluir os tratamentos, parecia que o pior já tinha passado, mas, tragicamente, a doença regressou pouco tempo depois. Rita não resistiu e faleceu há três meses. Numa conversa emotiva, Valter recordou os últimos momentos ao lado da mulher que tanto amava.