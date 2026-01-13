Músico com mais de 50 anos de carreira vive numa situação de pobreza

Há 3h e 56min

No “Dois às 10”, recebemos o músico António Ferro, um nome incontornável da música portuguesa, cuja vida prova que o sucesso e a instabilidade podem caminhar lado a lado. Aos 65 anos, com uma carreira sólida construída ao longo de décadas, colaborou com grandes artistas como Rui Veloso, Mafalda Veiga e José Cid, e chegou a desempenhar funções como diretor artístico do Coliseu do Porto. No entanto, a vida deu uma reviravolta inesperada e, atualmente, António vive num quarto partilhado e depende de apoios sociais.