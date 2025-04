«Na saúde e na doença» - Casal enfrenta um AVC, cancro e adia o sonho da parentalidade

Há 2h e 44min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Sofia e Sérgio, um casal que personifica a promessa de «na saúde e na doença». A vida de Sofia mudou drasticamente com o diagnóstico de cancro da mama, uma notícia que abalou os seus sonhos e a sua esperança de ser mãe. A situação tornou-se ainda mais desafiadora quando Sérgio sofreu um AVC durante o processo de recuperação de Sofia. «Eu temi pela vida do Sérgio», revela Sofia, descrevendo o medo e a angústia que sentiu. Apesar das adversidades, o casal encontrou forças para se apoiar mutuamente, transformando a dor em união e a fragilidade em resiliência. A experiência ensinou-lhes a valorizar cada momento e a fortalecer o amor que os une. Sofia conclui que «a vida está-nos a dar uma segunda oportunidade», uma chance de recomeçar e de celebrar o amor que os salvou. Saiba mais em TVI Player