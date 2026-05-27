“Não sei se vai reconhecer este menino”: Cristina Ferreira anuncia convidado especial

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No “Dois às 10”, recebemos alguém que prova que a idade é apenas um número quando existe paixão pela vida e coragem para seguir os próprios sonhos. Francisco Moita Flores cresceu no Alentejo, onde aprendeu o valor da simplicidade, da autenticidade e da perseverança, e transformou os sonhos de criança numa história de sucesso e inspiração. Aos 73 anos, continua ativo, irreverente e cheio de energia, mostrando que nunca é tarde para reinventar caminhos e continuar a surpreender.