Há 2h e 7min

No «Dois às 10», o grupo Mini-Break, formado nos bastidores do programa «Somos Portugal», estreou a sua nova música «Siga o Baile». Ben acabou por provocar Cláudio Ramos com comentário sobre a sua forma física, mas o apresentador surpreendeu ao mostrar imagem sua no ginásio. Saiba mais em TVI Player