Natal na Ucrânia: a história improvável de como Sandra Felgueiras se apaixonou por um jornalista de guerra

No «Dois às 10», Sandra Felgueiras abriu o coração para revelar os contornos da sua história de amor com o jornalista de guerra Sérgio Furtado. A jornalista recordou como o cenário improvável da guerra na Ucrânia, onde ambos se encontravam em reportagem durante o período de Natal, acabou por ser o ponto de partida para esta relação. Sandra Felgueiras partilhou como a admiração mútua e a vivência de situações limite num cenário de conflito uniram o casal, transformando uma experiência profissional dura numa história de afeto e cumplicidade.