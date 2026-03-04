Ninguém sabia disto. Estrela da TVI confessa infância conturbada: "Agora, lido bem"

No “Dois às 10”, recebemos o talentoso João Jesus para uma conversa intimista sobre o seu percurso e as memórias que moldaram o artista que hoje conhecemos. Seja no teatro, no cinema, na televisão ou até a surpreender tudo e todos ao vestir a pele de Rihanna numa gala de aniversário, é impossível ficar indiferente ao seu talento e versatilidade.
Hoje, descobrimos quem é o menino que brincava na rua, cheio de sonhos, e que agora encanta plateias nos palcos e no ecrã. Uma viagem pelas histórias, desafios e conquistas de um ator que promete continuar a dar que falar.