No dia do seu aniversário, Inês perdeu o namorado de forma trágica

Há 2h e 21min

No “Dois às 10”, conhecemos a história marcante de Inês, que viu a sua vida mudar drasticamente no dia em que se preparava para celebrar o seu 21.º aniversário. Nesse mesmo momento, recebeu a notícia devastadora de que o namorado, que estava a tirar o curso de piloto, tinha sofrido um acidente de avião e não tinha sobrevivido. Quase uma década depois, a dor permanece profundamente enraizada, ao ponto de Inês não conseguir celebrar o próprio aniversário, carregando consigo uma perda que transformou para sempre a forma como vive e sente a vida.