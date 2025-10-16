Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No primeiro mês de vida Camila lutou pela vida na neonatologia

Há 2h e 18min
No primeiro mês de vida Camila lutou pela vida na neonatologia - TVI

No «Dois às 10», Vanessa conta-nos o desespero que viveu quando a filha nasceu sem respirar e teve de ser reanimada. Durante um mês, Vanessa e o marido visitaram Camila na neonatologia na esperança que ela sobrevivesse. A família não viveu para o susto, mas os problemas não ficaram por aqui. Aos três meses, notaram que a filha não era um bebé normal, procuraram ajuda e veio o diagnóstico de paralisia cerebral. Apesar da incapacidade, Camila é autónoma e uma menina feliz.

Mais Vistos

Novo feito para Zé. Ex-noivo de Liliana acaba de conseguir o que nenhum outro concorrente do «Secret Story 9» alcançou

Dois às 10
Ontem às 15:21
1

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
2

Em pleno direto: Zé, ex-noivo de Liliana, recebe convite inédito de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Secret Story
Ontem às 14:18
3

Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados

Dois às 10
13 out, 16:00
4

Zé, ex-noivo de Liliana, no seu novo emprego

Dois às 10
13 out, 10:37
5

Os peixes portugueses mais saudáveis e os 7 que deve evitar

21 jan, 11:16
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Traição? Dylan não esconde a revolta após o fim com Vera e aproximação de Inês

Secret Story
Há 3h e 41min

Já sabemos alguns detalhes do vestido de noiva de Júlia Palha. E é surpreendente

V+ TVI
Há 2h e 43min

Pedido de casamento com a ajuda da IA torna-se viral e emociona milhares: «Elevou todos os níveis»

V+ TVI
Há 1h e 33min

Presidente da República? Cristina Ferreira volta a ser desafiada e a reação é surpreendente

Secret Story
Ontem às 19:44

Vem aí em «A Protegida»: Laura e Óscar vivem noite de amor e decidem como vai ser a relação

Novelas
Há 3h e 5min

Nova tendência lançada por Kim Kardashian chegou a Portugal. Mas nem todos a querem usar

Dois às 10
Ontem às 16:17

TVI PLAYER

Gritos e insultos: Ana Cristina 'explode' com Liliana e Pedro 'mete veneno' ao ouvido da concorrente

Secret Story
Há 1h e 5min

«Ninguém merece ser traído»: Em lágrimas, Marisa abre o livro da sua vida

Secret Story
Há 1h e 21min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Hoje às 02:36

«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa

Secret Story
Há 1h e 53min

A próxima expulsa da casa: Rui já escolheu, mas não fica sem resposta

Secret Story
Há 1h e 40min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:46
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Telespectador faz pedido insólito a Cláudio Ramos e acaba por ganhar o maior prémio

Dois às 10
Há 45 min

Agredida pelo ex-companheiro no centro de Lisboa, mulher pede às autoridades para não o prenderem

Dois às 10
Há 1h e 5min

Mata a mãe à facada e barrica-se em casa

Dois às 10
Há 1h e 15min

O choque: Prestes a receber um rim descobre que tem cancro da mama

Dois às 10
Há 1h e 45min

Após perder o cabelo devido ao cancro, Carla recebeu lição do filho pequeno: "Mãe, tira o lenço"

Dois às 10
Há 1h e 45min

Após diagnóstico Carla pensou que ia morrer: «Já senti a minha vida por um fio»

Dois às 10
Há 1h e 48min
Mais

NOVELAS

Últimos episódios «A Fazenda»: Alba monta uma armadilha a Duarte e a polícia apanha-o

Novelas
Hoje às 09:34

«Terra Forte»: Sammy, a personagem de José Fidalgo, vive um grande dilema na sua vida

Novelas
Há 2h e 40min

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

Novelas
14 out, 09:41

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

Novelas
Há 32 min

«Vou fazer queixa»: Bárbara Norton de Matos alvo de ameaças após assalto

Novelas
Há 49 min

Últimos episódios «A Fazenda»: A reação de Talu ao descobrir que Zuri inventou a gravidez

Novelas
Hoje às 08:56