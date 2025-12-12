Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Nos dois primeiros meses de vida, Daniel não chorava. Pais estranharam e o pior veio a seguir

Há 3h e 37min
Nos dois primeiros meses de vida, Daniel não chorava. Pais estranharam e o pior veio a seguir - TVI

No “Dois às 10”, contamos a história do pequeno Daniel, que começou a conseguir pôr os pés no chão apenas aos 2 anos e que, agora com 4, continua sem falar. Depois de muita luta, exames e incertezas, chegou finalmente um diagnóstico: uma doença tão rara que existem apenas 27 casos conhecidos em todo o mundo. Entre dúvidas, medos e esperança, os pais, Ana e Luís, decidiram transformar a dor em ação e criaram uma Associação para apoiar outras famílias que enfrentam desafios semelhantes. Uma conversa emotiva e inspiradora sobre resiliência, união e a busca incessante por respostas.

