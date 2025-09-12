«Nós gravámos a vomitar»: Equipa de atores da TVI recordam aventura em cruzeiro

Há 2h e 45min

No «Dois às 10», Inês Herédia e Marta Andrino partilham histórias de bastidores de «Festa é Festa» e recordam a divertida e atribulada aventura que viveram durante as gravações a bordo de um cruzeiro.

No dia 26 de abril de 2021 estreou “Festa é Festa” e as aventuras na aldeia da Bela Vida conquistaram logo os corações dos portugueses! Foram 1199 episódios, 9 temporadas, mais de 200 atores… e quatro anos e meio depois, está na hora de nos despedirmos. O último episódio de Festa é Festa é já amanhã!

