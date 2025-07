Há 1h e 24min

No «Dois às 10», discutiu-se um caso chocante ocorrido num lanche de família, onde um homem assassinou os seus próprios pais e a avó. O episódio violento só não teve consequências ainda mais trágicas porque os restantes familiares conseguiram fugir a tempo. A conversa abordou os detalhes do crime, as motivações e o impacto devastador para a família.