Há 2h e 17min

No «Dois às 10», Nuno Brito foi expulso a noite passada do «Big Brother 2025» e, questionado por Cláudio Ramos revela quem gostaria que vencesse esta edição do reality show. O ex-concorrente elogia a humildade de um colega e destaca a sua personalidade genuína dentro da casa. Saiba mais em TVI Player