Há 3h e 6min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos e Nuno discutem as complexas dinâmicas que se formaram dentro da casa do «Big Brother». O apresentador questiona a falta de manifestação por parte de alguns concorrentes sobre certos assuntos, levantando a hipótese de um possível controlo exercido por Nuno sobre o grupo. Saiba mais em TVI Player