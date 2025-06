Há 1h e 38min

No «Dois às 10», Nuno partilha a sua experiência no «Big Brother», revelando que a realidade da casa foi um choque. Contrariamente à sua expectativa de um ambiente leve e divertido, Nuno encontrou um espaço de grande dificuldade. O concorrente expulso assiste aos momentos mais polémicos que protagonizou na casa e Cláudio Ramos surpreende-o com questão. Saiba mais em TVI Player