Há 3h e 28min

No «Dois às 10», a vida de Nuno Homem de Sá está no centro de uma tempestade mediática. Os seus problemas com ex-relações vieram à tona. O próprio Nuno Homem de Sá confirmou a busca por material comprometedor: «Vieram à procura de vídeos e imagens capturadas sem permissão». Saiba mais em TVI Player