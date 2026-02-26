Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Nuno Janeiro recorda a morte trágica da irmã aos 32 anos: “Sofrer é isto”

Há 14 min
Nuno Janeiro recorda a morte trágica da irmã aos 32 anos: “Sofrer é isto” - TVI

No “Dois às 10”, recebemos Nuno Janeiro que ficou em sexto lugar na grande final da “1.ª Companhia”. Numa conversa intimista e cheia de emoções, recordamos a sua participação no reality show da TVI, os desafios que enfrentou dentro da base e o impacto que esta experiência teve na sua vida pessoal e profissional. Entre memórias, aprendizagens e revelações, Nuno Janeiro fala ainda sobre os projetos que tem em mãos e aquilo que o futuro lhe reserva.

Mais Vistos

Do sucesso apoteótico ao esquecimento total, artista portuguesa desabafa: «As pessoas são gananciosas…»

V+ TVI
Ontem às 15:55
1

«Primeiro estranha-se, depois entranha-se»: nome da filha de Luíza Abreu e João Moura Caetano dá que falar

V+ TVI
Ontem às 12:53
2

Andrea Soares: da girlsband mais famosa do início dos anos 2000 a recruta da 1.ª Companhia

V+ TVI
Ontem às 14:43
3

Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado

V+ TVI
24 fev, 16:58
4

As imagens mais românticas de Luíza Abreu e João Moura Caetano

28 jul 2025, 11:24
5

Luís Garcia

Dois às 10
17 fev, 14:56
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Segredo revelado: Ricardo João "entrega" o próprio segredo de bandeja e acaba com uma sanção

Secret Story
Ontem às 22:02

Fora da 1.ª Companhia, Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta: «Vai ficar melindrada comigo, mas isto é a realidade»

Dois às 10
Ontem às 15:23

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus faz uma proposta cruel a Vivi

Novelas
Há 1h e 14min

Isto é o que aconteceu a Lourenço Ódin depois do "Secret Story"

Dois às 10
Ontem às 15:00

Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado

V+ TVI
24 fev, 16:58

Inês Castel-Branco faz revelação surpreendente sobre estreia de «A Madrasta». E, há algo que difere das outras novelas

Novelas
Ontem às 16:23

TVI PLAYER

Amor à Prova - 25 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:33

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Hoje às 02:06

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:49

Terra Forte - 25 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:30

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 20:22

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Hoje às 03:24
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Romance que nasceu no “Secret Story” terminou. Casal anuncia separação

Dois às 10
Há 3 min

“Aos 48, parece que tem 30”: este rosto conhecido impressionou Cristina Ferreira com a sua verdadeira idade

Dois às 10
Há 8 min

Separado, Nuno Janeiro confessa receio em reencontrar o amor: “Faz-me imensa confusão”

Dois às 10
Há 12 min

Nuno Janeiro sobre a ex-companheira: “Ontem estivemos juntos”

Dois às 10
Há 13 min

Nuno Janeiro recorda a morte trágica da irmã aos 32 anos: “Sofrer é isto”

Dois às 10
Há 14 min

Nuno Janeiro partilha momento comovente no reencontro com o filho: «Isso diz tudo»

Dois às 10
Há 25 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 08:56

Vem aí em «Amor à Prova»: Ajuda secreta de Cris a Alice gera grande conflito

Novelas
Ontem às 09:32

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

Novelas
Ontem às 10:05

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Novelas
Ontem às 14:30

«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado

Novelas
Ontem às 15:02

Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade

Novelas
Ontem às 10:00