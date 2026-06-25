O calvário de Patrícia: O drama de uma jovem com endometriose profunda que precisa de cirurgia urgente

Há 35 min

No «Dois às 10», desde nova que Patrícia sofre de dores incapacitantes, durante o período menstrual mas em 2024 a dor tornou-se insuportável e os sintomas intensificaram-se ao ponto de Patrícia não conseguir andar ou comer. Depois de meses de sofrimento e várias idas às urgências caiu finalmente o diagnóstico: endometriose intestinal profunda...Desde sempre que Patrícia sofre de dores menstruais incapacitantes, no entanto, sempre foi descartado qualquer problema de saúde. Anos mais tarde, teve uma dor muito forte e acabou por ser diagnosticada com uma endometriose profunda no intestino. Explica que foi operada de urgência e como isso a afetou negativamente, sendo que lhe trouxe medo e incerteza. Após a cirurgia, a recuperação foi complicada, tendo demorado vários meses a voltar ao normal.