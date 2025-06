«O cancro não é uma sentença de morte, é uma sentença de vida»: A impressionante história de Isabel que sobreviveu à guerra e a um cancro

Há 1h e 33min

No «Dois às 10», Isabel Costa partilha a sua perspetiva sobre o cancro da mama. A convidada recusa-se a ver a doença como um fim, mas sim como um novo começo. Cláudio Ramos elogia a forma como Isabel lidou com o diagnóstico e os tratamentos, ressaltando a sua coragem e determinação. A convidada partilha a sua crença de que mesmo das situações mais difíceis podemos tirar algo de positivo e que devemos aprender com as adversidades. Saiba mais em TVI Player