Há 2h e 1min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira abordou um caso arrepiante. Um homem foi encontrado sem vida numa estação de comboios, com um golpe brutal na cabeça e rodeado por uma poça de sangue. Cristina alertou os telespectadores: «Tenho de alertar para as imagens». O programa analisou os contornos deste crime macabro que está a ser investigado pelas autoridades, num apelo à consciência e à segurança de todos.