O desejo de Natal deste menino de oito anos com uma doença rara está a emocionar todos

Há 1h e 11min

No «Dois às 10», conhecemos história de André, um menino que, aos seis anos, começou a ter dificuldades em andar e a sentir dores inexplicáveis. Apesar de algum alívio com medicação, os sintomas regressaram com intensidade em janeiro deste ano, deixando a família em busca de respostas. Durante meses, ouviram que se tratava apenas de dores de crescimento, até que, em junho, aos oito anos, André recebeu o diagnóstico de uma doença rara: a Legg-Calvé-Perthes.