No «Dois às 10», recebemos Margarida, tem 27 anos e tem a vida condicionada devido aos desmaios constantes, originados pela síndrome de POTS com a qual foi diagnosticada em 2025. Não consegue conduzir, porque é um perigo para ela e para os outros, não consegue arranjar trabalho e sair de casa deixa o pai com o coração nas mãos. Ter a vida condicionada e em pausa devido à doença deixa-a frustrada. De dezembro a fevereiro os sintomas pioraram e Margarida nem conseguia sair da cama. Tem um relógio inteligente que, quando deteta uma queda, avisa os contactos de emergência, nomeadamente o pai, que para tudo o que está a fazer quando recebe um alerta.
O diagnóstico inesperado: POTS - Como se vive com uma doença que causa desmaios constantes
Há 1h e 57min