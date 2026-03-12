Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
O diagnóstico terrível no pós-parto: Cátia enfrentou um cancro de Estágio 4 e o fim do casamento

Há 3h e 37min
No «Dois às 10», conhecemos a história de Cátia que começa por revelar que descobriu ter cancro no dia do nascimento da filha. Revela que tinha 37 anos e já era mãe de um menino de três anos. A gravidez estava a correr bem até que começou a sentir uma massa estranha na mama direita… foi ao médico e foi-lhe realizada uma citologia que se revelou inconclusiva. Insatisfeita, Cátia insistiu para lhe fazerem uma biópsia e o resultado desta chegou na véspera da cesariana para o nascimento da filha… foi o pai dos filhos quem foi buscar o resultado, tendo falado com a médica e ficado a saber que Cátia estava gravemente doente. Em conversa com o obstetra ficou combinado que Cátia só saberia o diagnóstico após o nascimento da bebé… a única coisa que poderia saber antes é que não podia amamentar. Chegou o momento, Kika nasceu e Cátia recorda o quão lhe custou não poder amamentar a filha, tendo-lhe pedido desculpa por isso e chorado imenso enquanto a segurava ao colo e lhe dava biberão. Foi horas depois que soube, pela boca do pai dos filhos, que tinha um cancro agressivo e já em estágio 4. Cátia partilha ainda que três dias depois teve alta hospitalar e, logo nesse dia, foi fazer uma data de exames, para se avaliar a presença de metástases, e operada aos gânglios. Três semanas depois do nascimento da filha, estava a iniciar os tratamentos de quimio… numa altura em que o corpo ainda estava a recuperar de um pós-parto. Conta que foi duro… a nível físico e emocional. E que recorda ainda que um mês e meio depois da filha nascer deparou-se com o fim do casamento dela com o pai dos filhos… algo que a deixou em choque. Mas a prioridade era ela curar-se. Fiz quimio e radioterapia, voltou a ser operada… e passado quase um ano, parecia estar livre do tumor. O que mais queria era esquecer e colocar tudo aquilo para trás das costas, mas a vida tem surpresas e desafios inesperados… foi o que aconteceu dois anos depois.

