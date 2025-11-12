O elogio que marcou a manhã - Cristina Ferreira em direto: «És uma miúda incrível!»

Há 38 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Tomás. Aos 7 anos Tomás foi diagnosticado com uma doença tão rara que não tem nome, medicação ou cura. A irmã mais velha, Luana, é como uma segunda mãe para ele. Luana explica a doença rara do irmão Tomás, que o faz ter crises epilépticas graves e não conseguir controlar os movimentos do corpo. Explica a ligação especial que os dois têm, sendo que a primeira palavra dele foi “lu” e Luana consegue perceber o que ele sente apenas com o olhar.