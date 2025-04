O impacto da perda do pai na vida de Ricardo: «Teve um AVC e faleceu à minha frente mesmo.»

Há 1h e 21min

No «Dois às 10», Ricardo partilha a história do seu pai, cujo falecimento em 2007, devido a um AVC associado ao excesso de peso, o marcou profundamente. Este evento transformou a sua perspetiva e impulsionou a sua jornada como profissional de saúde. Desde cedo, Ricardo reconheceu os riscos que o pai enfrentava, descrevendo-o como «bomba relógio». O pai de Ricardo, um homem de negócios empreendedor, negligenciava a sua saúde, um facto que preocupava o filho. Ricardo recorda os seus apelos constantes para que o pai adotasse hábitos mais saudáveis: «Tu tens de começar a fazer treino, tens de começar a alimentar de uma forma diferente, tens de começar também a descansar mais». No entanto, o pai resistia, priorizando sempre o trabalho. A perda do pai, testemunhada por Ricardo, intensificou o seu compromisso em ajudar aqueles que procuram uma transformação e desejam mudar de vida.