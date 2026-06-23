O método genial deste jovem para emagrecer 30 quilos a fazer o que mais gostava

Há 24 min

No «Dois às 10», uma fotografia tirada durante uma viagem à Tailândia mudou a vida de Leonardo Viegas. O fotógrafo de 32 anos mal se reconheceu na imagem e percebeu que precisava de agir. Leonardo sentia o peso do corpo e a falta de energia a condicionarem o dia a dia. Quando regressou a Portugal, traçou um objetivo simples: cuidar da saúde. Começou pela bicicleta estática que tinha em casa e criou uma regra original: só podia ver séries enquanto pedalava. O que começou com meia hora por dia transformou-se numa rotina consistente. A alimentação também mudou. Leonardo trocou os excessos por refeições mais equilibradas e encontrou estratégias para controlar a fome e manter a motivação. Em apenas oito meses perdeu 40 quilos. Mais tarde, juntou o ginásio e a corrida ao plano de treino. Hoje, soma milhares de quilómetros percorridos e garante que o maior desafio já não é emagrecer, mas manter os resultados. Uma transformação que foi muito além da estética e que lhe devolveu qualidade de vida, saúde e confiança.