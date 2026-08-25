O que levou Diogo Morgado a abdicar de uma carreira internacional? A razão é surpreendente

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No «Dois às 10», Diogo Morgado revelou a razão que o levou a abdicar de uma carreira internacional em ascensão: a vontade de fazer a diferença em Portugal . Apesar do reconhecimento além-fronteiras, incluindo o papel de Jesus Cristo na minissérie "The Bible" e uma entrevista a Oprah Winfrey, o ator garante que nunca foi movido pela fama ou pelo dinheiro, preferindo dedicar-se a projetos que deixem marca no público português. Na conversa, Diogo Morgado falou também sobre a nova novela "Coração de Mãe", que estreia em setembro na TVI, e sobre o musical "Evita", atualmente em cena.