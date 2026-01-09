O que restou do incêndio na casa desta família impressiona: “O que eu tenho na mão é uma vida inteira”

Há 1h e 15min

No “Dois às 10”, pai e filha recordam a terrível madrugada de 27 de agosto de 2025, em que um curto-circuito provocou um grave incêndio em casa. As chamas consumiram tudo e restaram apenas algumas fotografias queimadas, únicas memórias salvas daquela noite. Abraão emociona-se ao recordar tudo o que ficou para trás, mas garante que vai reconstruir a vida passo a passo. Já Sara lamenta a dor de não ter nada para deixar às próximas gerações, num testemunho marcado pela perda, pela força e pela esperança.