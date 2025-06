O que uma mulher grávida come tem implicações na saúde do filho - Saiba como

Hoje às 11:04

No «Dois às 10», Ana Maria Kadosh desmistifica a introdução de novos sabores na alimentação infantil. Sabia que as crianças precisam de experimentar um novo sabor de 8 a 10 vezes para o aceitar? Não se deve forçar a criança a comer, mas sim oferecer diferentes texturas e sabores. «Aquilo que os estudos nos mostram é que um bebé precisa, entre 8 a 10 vezes, experimentar cada alimento para gostar desse alimento», explica Ana Maria Kadosh. A especialista também aborda a transferência de sabores através do leite materno, influenciando a aceitação de novos sabores pelo bebé. Além disso, são discutidos os alimentos a evitar no primeiro ano de vida, como sal, funcho, leite de vaca e bebidas de arroz, e a importância da introdução precoce de alimentos alergénicos em pequenas quantidades. Ana Maria Kadosh também partilha dicas do seu livro para dietas vegetarianas ou veganas. Saiba mais em TVI Player