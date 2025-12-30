Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

O relato impressionante de uma jovem que quase perdeu as forças: «Pedi-lhe para me matar»

Há 2h e 9min
O relato impressionante de uma jovem que quase perdeu as forças: «Pedi-lhe para me matar» - TVI

No «Dois às 10», Por vezes, a violência tenta vestir-se de amor para entrar. Daniela é testemunha disso. Apaixonou-se, engravidou, foi mãe e … vítima de violência doméstica. Uma violência que chegou a propagar-se ao filho, também ele vítima de maus-tratos por parte do próprio pai. Até que Daniela ganhou coragem para fugir e apresentar queixa contra o companheiro. Hoje, Daniela vive com marcas psicológicas e com uma sensação de injustiça que a vai acompanhar para toda a vida. Daniela começa por referir que o dia 28 de fevereiro ficou para sempre marcado na vida dela, pois foi o dia em que o ex-companheiro lhe bateu pela última vez, foi o dia em que ela fez queixa. Revela que dos dois anos de relacionamento, cerca de 1 ano e meio foi vivido debaixo de violência doméstica, tendo sido alvo de agressões físicas e verbais além de manipulação. Daniela recorda algumas das ofensas, referindo ainda ter sido pontapeada várias vezes, além de ter tido o ex-companheiro a dar-lhe socos na cabeça, a apertar-lhe o pescoço e a arrastá-la pelos cabelos por entre divisões da casa. A jovem reagia-se pedindo que parasse… mas o tormento continuava. Começou então a perceber que nada iria mudar e que se não fosse ela a sair daquela situação, essa mesma situação acabaria com ela. No dia 28 de fevereiro colocou então um ponto final naquela realidade que tanto a fazia sofrer. Ao ser novamente puxada pelos cabelos e arrastada pelo chão, tendo ficado com o ex-companheiro em cima dela a apertar-lhe o pescoço, Daniela pediu-lhe que a matasse… e oi aí que ele perdeu a coragem e parou. Ela conseguiu levantar-se e fugir… saiu de pijama, sem mais nada e foi a correr rua acima para pedir ajuda aos pais. Assume que quando desceu o prédio ainda olhou para trás e pensou duas vezes, mas acabou por decidir que acabar com aquilo ali. Tinha chegado ao limite dela… diz então ter fugido para conseguir sobreviver e admite, por fim, que hoje, olhando para trás, considera que devia tê-lo feito mais cedo.

Mais Vistos

Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'

Dois às 10
Hoje às 09:19
1

Cristina Ferreira visita a casa do Secret Story

Dois às 10
Hoje às 08:39
2

«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.

Novelas
Ontem às 12:19
3

Pedro Bianchi Prata

Novelas
20 out, 12:49
4

Circula a 120 km/hora na via da esquerda na autoestrada. É obrigado a encostar à direita?

Dois às 10
28 dez, 17:00
5

Homem a conduzir

23 dez 2024, 12:14
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira

Secret Story
Ontem às 20:00

Polémica pós-gala! Lídia explode com Dylan e mãe do ex-concorrente é posta ao barulho

Secret Story
Ontem às 19:51

Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero

Novelas
Hoje às 10:13

Menu de passagem de ano: entradas, pratos e sobremesas para uma noite inesquecível

Novelas
Hoje às 09:54

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando

Novelas
Hoje às 09:41

Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'

Dois às 10
Hoje às 09:19

TVI PLAYER

Pedro leva Liliana ao limite! Discussão acesa acaba em lágrimas: «És a última pessoa a abrir a boca»

Secret Story
Há 1h e 33min

Secret Story 9 - Extra - 29 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:40

Destruída: Liliana fica num pranto após acusações de Pedro

Secret Story
Há 1h e 24min

A Protegida: JD descobre a verdade e confronta Mónica

A Protegida
Ontem às 23:05

O amor venceu. Pedro e Marisa fazem as pazes: «Eu não gosto de estar chateada contigo»

Secret Story
Há 46 min

Secret Story 9 - Especial - 29 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40
Mais no TVI Player

A ACONTECER

2025 - Morreram 26 vítimas de violência doméstica

Dois às 10
Há 14 min

As previsões dos signos para o ano de 2026 - Saiba tudo!

Dois às 10
Há 1h e 57min

O relato impressionante de uma jovem que quase perdeu as forças: «Pedi-lhe para me matar»

Dois às 10
Há 2h e 9min

«Sentia-me um monstro quando me via ao espelho» - Um testemunho impactante com um final surpreendente

Dois às 10
Há 2h e 32min

De «monstro» a um novo homem: A emocionante transformação que impressionou Cláudio Ramos e Cristina Ferreira

Dois às 10
Há 2h e 34min

Taróloga prevê futuro da relação de Pedro Jorge e Marisa

Dois às 10
Há 3h e 8min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando

Novelas
Hoje às 09:41

Cris, de «Amor à Prova»: o papel de José Condessa marcado por amor, ciúmes e um filho inesperado

Novelas
Ontem às 14:44

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Novelas
Ontem às 16:24

«Escrevo isto com tristeza»: Matilde Reymão pede ajuda urgente

Novelas
Há 3h e 38min

Rita Pereira deixa o filho em lágrimas no seu dia de aniversário. O motivo é surpreendente

Novelas
Ontem às 12:04

Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero

Novelas
Hoje às 10:13