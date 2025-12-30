O relato impressionante de uma jovem que quase perdeu as forças: «Pedi-lhe para me matar»

Há 2h e 9min

No «Dois às 10», Por vezes, a violência tenta vestir-se de amor para entrar. Daniela é testemunha disso. Apaixonou-se, engravidou, foi mãe e … vítima de violência doméstica. Uma violência que chegou a propagar-se ao filho, também ele vítima de maus-tratos por parte do próprio pai. Até que Daniela ganhou coragem para fugir e apresentar queixa contra o companheiro. Hoje, Daniela vive com marcas psicológicas e com uma sensação de injustiça que a vai acompanhar para toda a vida. Daniela começa por referir que o dia 28 de fevereiro ficou para sempre marcado na vida dela, pois foi o dia em que o ex-companheiro lhe bateu pela última vez, foi o dia em que ela fez queixa. Revela que dos dois anos de relacionamento, cerca de 1 ano e meio foi vivido debaixo de violência doméstica, tendo sido alvo de agressões físicas e verbais além de manipulação. Daniela recorda algumas das ofensas, referindo ainda ter sido pontapeada várias vezes, além de ter tido o ex-companheiro a dar-lhe socos na cabeça, a apertar-lhe o pescoço e a arrastá-la pelos cabelos por entre divisões da casa. A jovem reagia-se pedindo que parasse… mas o tormento continuava. Começou então a perceber que nada iria mudar e que se não fosse ela a sair daquela situação, essa mesma situação acabaria com ela. No dia 28 de fevereiro colocou então um ponto final naquela realidade que tanto a fazia sofrer. Ao ser novamente puxada pelos cabelos e arrastada pelo chão, tendo ficado com o ex-companheiro em cima dela a apertar-lhe o pescoço, Daniela pediu-lhe que a matasse… e oi aí que ele perdeu a coragem e parou. Ela conseguiu levantar-se e fugir… saiu de pijama, sem mais nada e foi a correr rua acima para pedir ajuda aos pais. Assume que quando desceu o prédio ainda olhou para trás e pensou duas vezes, mas acabou por decidir que acabar com aquilo ali. Tinha chegado ao limite dela… diz então ter fugido para conseguir sobreviver e admite, por fim, que hoje, olhando para trás, considera que devia tê-lo feito mais cedo.