O segredo para desinflamar o corpo? A solução pode ser mais fácil do que imagina

Há 1h e 30min

No «Dois às 10», desvenda-se o impacto do sono na inflamação e bem-estar. Muitos se queixam de se sentirem inflamados, mas a solução pode estar mais perto do que imaginam. Dormir bem é crucial para a recuperação do corpo, influenciando diretamente o intestino e combatendo a inflamação. A falta de sono pode levar a escolhas alimentares menos saudáveis e à diminuição da vontade de praticar exercício. Alimentos como lacticínios e farinhas brancas devem ser consumidos com moderação, enquanto se priorizam alimentos anti-inflamatórios. A importância de uma alimentação equilibrada é reforçada, evitando excessos como o de beta-caroteno, causado pelo consumo exagerado de cenouras. Como foi dito no programa, as pessoas têm que se capacitar que «dormir é mesmo para o corpo recuperar». Saiba mais em TVI Player