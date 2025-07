Há 1h e 2min

No «Dois às 10», Paulo, pai de Miguel, recorda o quão difícil foi lidar com os rituais do filho e, após o diagnóstico, com a doença em si. Paulo confessa até que chegou a expulsar o filho de casa, num ato de desespero. Já Miguel, refere que de facto terá sido bastante difícil para os pais terem que lidar com as ‘manias’ dele e menciona ainda como foi ver o pai a expulsá-lo de casa.