«Onde é que quer chegar?»: a resposta de Rita Matias que vai para além de tudo o que já se sabe sobre a deputada do Chega

Há 1h e 15min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira desafia Rita Matias com a pergunta «Onde é que quer chegar?», numa entrevista que ultrapassa todas as perceções habituais sobre a deputada do Chega. Nesta conversa franca e inesperada, Rita revela dimensões da sua personalidade e das suas convicções que vão muito para além do que o público conhece, mostrando um lado mais humano e complexo da figura política. Uma resposta que promete surpreender e provocar reflexão sobre o percurso e as ambições de uma das vozes mais polémicas do panorama político português.