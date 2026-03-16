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«Ouvi o que nenhuma mãe quer ouvir»: O drama de Fábio com Doença de Crohn e a luta contra uma sépsis

Há 2h e 30min
«Ouvi o que nenhuma mãe quer ouvir»: O drama de Fábio com Doença de Crohn e a luta contra uma sépsis - TVI

No «Dois às 10», Fábio fala sobre a doença de crohn, de quando a descobriu e do primeiro tratamento. Fala das limitações que a doença lhe trouxe ao longo da vida. “Deixei de andar de comboio e autocarro… deixei de fazer várias coisas por não saber se tinha uma casa de banho ao pé de mim”. A mãe fala do dia em que o filho foi para o hospital. Diogo descobriu uma perfuração no intestino que o levou a ser operado de urgência. A mãe só pensava que perdia o filho que corria risco de vida. “Eu ouvi tudo o que uma mãe não quer ouvir, eu só pensei vai e pensa em quem tens lá em cima que te vai ajudar. ” A perfuração originou uma sépsis porque as fezes se espalharam por vários órgãos. No momento que acordou Fábio procurou logo saber se estava com um saco… a mãe só agradeceu ao médico pelo facto de ter salvado o filho. Fábio fala do apoio da família e da namorada. A mãe de Fábio fala do amor que os une… é uma ajuda para ele.

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