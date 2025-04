Há 49 min

No «Dois às 10», o Padre Ricardo Esteves partilhou como irá celebrar a Páscoa. O convidado revelou que não irá passar a época festiva com a sua família, mas sim com os fiéis das cinco paróquias que acompanha. Cláudio Ramos questionou o Padre sobre a forma física e a alimentação. Saiba mais em TVI Player