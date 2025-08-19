Pai agradece apoio incansável do padrasto durante recuperação do filho: «Tem sido o meu braço direito»

Há 2h e 29min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Miguel Ângelo, filho de José Marques, que sofreu dois graves acidentes na mesma noite e entrou em coma profundo. Durante meses, a família enfrentou dias de angústia e incerteza, enquanto Miguel lutava entre a vida e a morte. Hoje, com muita determinação e apoio constante, principalmente do padrasto, Miguel recuperou parte das suas funções, voltou a falar e a mover-se, mostrando uma força inspiradora. José Marques deixa um emocionado agradecimento ao homem que foi o verdadeiro “braço direito” da família nesta batalha.