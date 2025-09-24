Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»

Há 1h e 39min

No «Dois às 10», discutimos um caso chocante em que pais mergulharam um bebé de apenas 47 dias em água quente. Além do gesto extremo, o bebé apresentava marcas de dentes e fraturas, levantando sérias questões sobre maus-tratos infantis e proteção das crianças. Especialistas comentam as possíveis consequências físicas e psicológicas e alertam para sinais de alerta que devem ser observados em situações de risco.