Pai raptou Cláudia quando ela tinha 2 anos. Só voltou a ver a mãe aos 6

Há 3h e 18min

No “Dois às 10”, conhecemos a história inspiradora de Cláudia, uma mulher que prova que o lugar onde nascemos não define quem somos. Desde muito nova teve de trabalhar, cresceu sem brinquedos, sem festas de aniversário, sem lanches e sem o carinho de um abraço ou de um beijo. Marcada pela vergonha das suas origens e pelo desejo de ter uma vida diferente, decidiu lutar contra todas as dificuldades. Com coragem, força e determinação, construiu o seu próprio caminho e mostra-nos hoje que é possível transformar dor em superação.