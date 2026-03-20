Pais de ex-comentador televisivo sofreram um AVC com uma semana de diferença

Há 45 min

No “Dois às 10”, Pedro Ramos e Ramos partilha a história de uma vida que mudou drasticamente em 2019, após o AVC da mãe. Antigo decorador e comentador televisivo, afastou-se dos holofotes para assumir, de forma dedicada, o papel de cuidador informal. Pouco tempo depois, também o pai foi hospitalizado, aumentando ainda mais as responsabilidades familiares. Entre desafios físicos, emocionais e financeiros, Pedro revela o impacto profundo desta missão e a força necessária para cuidar de quem mais ama.