Pais de menina com doença rara lutam por reforma antecipada paga a 100%

Há 1h e 47min

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Lia, uma menina de 12 anos com uma doença rara e única em Portugal, que a torna totalmente dependente e presa a uma cadeira de rodas. Os pais, Joana e Pedro, estão exaustos com a exigência física, emocional e financeira dos cuidados permanentes. Desesperados, apelam para que lhes sejam dadas condições para que um deles possa ficar em casa a cuidar da filha a receber a 100%, caso contrário será impossível continuar as terapias de que Lia tanto precisa.