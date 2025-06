Pais maltratam filhos em supermercado e as imagens causam indignação

Há 1h e 42min

No «Dois às 10», conhecemos o novo formato da TVI, "Nas costas dos outros", apresentado por Pedro Benevides. O programa estreia-se com um caso que gerou forte indignação: pais são vistos a maltratar os filhos num supermercado, perante a passividade de quem assiste. Quantas vezes condenamos comportamentos alheios sem saber o que faríamos no lugar dos envolvidos? Este novo espaço convida-nos a refletir sobre o impulso de julgar e coloca-nos frente a frente com dilemas reais, onde a escolha é entre intervir ou simplesmente virar costas.