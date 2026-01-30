Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Pais que perderam filho de dois anos no Natal criam petição para mudar regras do pagamento do funeral

Há 1h e 12min
Pais que perderam filho de dois anos no Natal criam petição para mudar regras do pagamento do funeral

No “Dois às 10”, partilhamos a história de Miguel, um bebé saudável, alegre e cheio de vida, que adorava brincar, dançar no rancho com a família e que era profundamente apegado aos pais, à irmã e aos avós. Uma simples dor de cabeça e uma otite levaram-no ao hospital, mas, em apenas 10 dias, Miguel deixou de ser o menino sorridente que conquistava todos, perdeu a força e acabou por não resistir. Faleceu no dia 24 de dezembro de 2025, deixando uma dor profunda e infindável na família, nos amigos e em todos os que tiveram o privilégio de o conhecer. 

